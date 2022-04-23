В Германии высказались о необходимости помогать Украине оружием

Министр финансов ФРГ Линднер заявил, что Украина нуждается в помощи и тяжелом вооружении

Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер высказался о необходимости помощи Украине оружием. Комментарии главы Минфина Германии приводит ТАСС.

«Украина нуждается в военной помощи и в тяжелом вооружении. Для меня загадка, почему для некоторых это (поставки подобного оружия — прим. "Ленты.ру") является препятствием», — заявил Линднер. Он выразил уверенность в том, что Германия должна «сделать все возможное» для помощи Киеву.

Вместе с тем глава Минфина подчеркнул, что ФРГ «не должна вредить» собственным способностям и обязательствам в рамках НАТО. «Мы не можем становиться стороной войны», — сказал он.

Ранее стало известно, что ряд общественных деятелей Германии направил канцлеру ФРГ Олафу Шольцу открытое письмо с призывом прекратить поставки оружия на Украину. Подписавшиеся заявили, что военная поддержка страны со стороны НАТО отдаляет дипломатическое решение ситуации.

Перед этим сообщалось о результатах опроса жителей Германии об их отношении к поставкам страной тяжелого вооружения Киеву. Как заявили в институте INSA, 50 процентов опрошенных высказались против этого, а 43 процента поддержали такую идею.