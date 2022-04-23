В Германии призвали Шольца прекратить поставки оружия на Украину

Общественные деятели ФРГ в письме призвали Шольца прекратить поставки оружия на Украину

Ряд общественных деятелей ФРГ направил канцлеру Германии Олафу Шольцу открытое письмо с призывом прекратить поставки оружия на Украину. Об этом сообщила немецкая газета Berliner Zeitung.

В послании заявляется, что Германия и другие страны НАТО, поставляя Украине оружие, де-факто «стали одной из сторон войны». По мнению подписавшихся, военная поддержка страны со стороны Североатлантического альянса отдаляет дипломатическое решение ситуации.

