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В Германии призвали Шольца прекратить поставки оружия на Украину

Общественные деятели ФРГ в письме призвали Шольца прекратить поставки оружия на Украину

Фото: Alexander Ratz / Reuters

Ряд общественных деятелей ФРГ направил канцлеру Германии Олафу Шольцу открытое письмо с призывом прекратить поставки оружия на Украину. Об этом сообщила немецкая газета Berliner Zeitung.

В послании заявляется, что Германия и другие страны НАТО, поставляя Украине оружие, де-факто «стали одной из сторон войны». По мнению подписавшихся, военная поддержка страны со стороны Североатлантического альянса отдаляет дипломатическое решение ситуации.

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Олег Давыдов
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