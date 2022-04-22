Шольц заявил об исчерпанных возможностях для поставок оружия Украине

Канцлер Германии Шольц заявил, что Берлину будет сложно поставить Киеву оружие из запасов

Вооруженным силам Германии будет сложно поставить Украине еще какое-либо оружие из собственных запасов. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, передает Spiegel.

«Возможности Бундесвера для поставок из собственного арсенала по большей части исчерпаны», — уточнил политик. Он заверил, что Берлин помнит о своих обязательствах в рамках НАТО. Шольц уточнил, что есть необходимость в любой момент защищать территорию альянса.

«Это тяжелое решение, которое мы с партнерами должны принимать. Угроза территории НАТО со стороны России сохраняется», — заключил канцлер. По его словам, соответствующие сообщения передают германской стороне партнеры из Прибалтики, которые просят об усиленном присутствии Бундесвера.

Ранее Шольц рассказал, что Германия пытается добиться деэскалации украинского кризиса и делает все, чтобы избежать вовлечения НАТО в боевые действия на Украине. «Введение бесполетной зоны сделало бы НАТО стороной войны», — уточнил он.