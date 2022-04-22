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Шольц заявил об исчерпанных возможностях для поставок оружия Украине

Канцлер Германии Шольц заявил, что Берлину будет сложно поставить Киеву оружие из запасов

Фото: Lisi Niesner / Globallookpress.com

Вооруженным силам Германии будет сложно поставить Украине еще какое-либо оружие из собственных запасов. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, передает Spiegel.

«Возможности Бундесвера для поставок из собственного арсенала по большей части исчерпаны», — уточнил политик. Он заверил, что Берлин помнит о своих обязательствах в рамках НАТО. Шольц уточнил, что есть необходимость в любой момент защищать территорию альянса.

«Это тяжелое решение, которое мы с партнерами должны принимать. Угроза территории НАТО со стороны России сохраняется», — заключил канцлер. По его словам, соответствующие сообщения передают германской стороне партнеры из Прибалтики, которые просят об усиленном присутствии Бундесвера.

Ранее Шольц рассказал, что Германия пытается добиться деэскалации украинского кризиса и делает все, чтобы избежать вовлечения НАТО в боевые действия на Украине. «Введение бесполетной зоны сделало бы НАТО стороной войны», — уточнил он.

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Виктория Кондратьева
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