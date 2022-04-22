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Шольц заявил о готовности ФРГ стать гарантом безопасности для Украины

Канцлер Германии Шольц заявил о готовности ФРГ стать гарантом безопасности для Украины

Фото: Andre Lenthe Fotografie / Globallookpress.com

Германия готова стать гарантом безопасности для Украины. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, передает ТАСС.

При этом глава немецкого правительства отметил, что Украина должна быть в состоянии защищать себя в будущем. Он также выступил против «навязанного» мирного договора с Россией, заявив, что Киев должен самостоятельно определить условия этого мира.

«Нужно перемирие, российские войска должны быть выведены (...) Мы будем оснащать Украину таким образом, чтобы ее безопасность была гарантирована. И мы доступны в качестве страны-гаранта», — заявил канцлер.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что представители России и Украины продолжат обсуждение положений мирного договора. По ее словам, обязательным условием мира остается нейтральный, внеблоковы, безъядерный статус Киева.

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Николай Чигасов
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