Канцлер Германии Шольц заявил о готовности ФРГ стать гарантом безопасности для Украины

Германия готова стать гарантом безопасности для Украины. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, передает ТАСС.

При этом глава немецкого правительства отметил, что Украина должна быть в состоянии защищать себя в будущем. Он также выступил против «навязанного» мирного договора с Россией, заявив, что Киев должен самостоятельно определить условия этого мира.

«Нужно перемирие, российские войска должны быть выведены (...) Мы будем оснащать Украину таким образом, чтобы ее безопасность была гарантирована. И мы доступны в качестве страны-гаранта», — заявил канцлер.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что представители России и Украины продолжат обсуждение положений мирного договора. По ее словам, обязательным условием мира остается нейтральный, внеблоковы, безъядерный статус Киева.