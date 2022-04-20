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Россия и Украина продолжат переговоры

Представитель МИД Захарова заявила о продолжении переговоров России и Украины

Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Представители России и Украины продолжат обсуждение положений мирного договора в ходе переговоров, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова в ходе брифинга, сообщает ТАСС.

«Продолжаются российско-украинские переговоры по урегулированию ситуации на Украине и обеспечению ее нейтрального, внеблокового, безъядерного статуса. В их повестке вопросы демилитаризации и денацификации, восстановления официального статуса русского языка, признания современных территориальных реалий, включая российскую принадлежность Крыма и независимость ДНР и ЛНР», — указала дипломат.

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что Москва передала Киеву «проект документа с четкими формулировками» по мирному урегулированию ситуации. Он назвал эти положения «выработанными» и выразил надежду в продолжении переговорного процесса. «Мяч на их стороне, ждем ответа», — заявил представитель Кремля.

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Дмитрий Сотак
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