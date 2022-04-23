Половина немцев высказалась против поставок тяжелого вооружения Украине

INSA: 50 процентов жителей Германии воспротивились поставкам тяжелого вооружения Украине

Половина жителей Германии высказались против поставок страной тяжелого вооружения Украине. Результаты опроса института INSA приводит ТАСС.

Отмечается, что воспротивились таким поставкам 50 процентов немцев. При этом 43 процента поддержали эту идею.

Ранее стало известно, что в Германии создали петицию с требованием прекратить поставки вооружений на Украину. Она набрала уже более 25 тысяч подписей.

20 апреля Bild сообщил, что Министерство обороны Германии в два раза сократило возможный экспортный список вооружений для Украины, подготовленный немецким военно-промышленным комплексом. Были вычеркнуты все позиции по поставкам тяжелого вооружения.