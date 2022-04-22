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В Германии создали петицию о прекращении поставок оружия Киеву

Постпред Крыма Мурадов: в ФРГ инициировали петицию о прекращении поставок оружия Украине

Фото: Софья Сандурская / Агентство «Москва»

Постоянный представитель Крыма при президенте России, вице-премьер региона Георгий Мурадов сообщил, что в Германии создали петицию с требованием прекратить поставки вооружений на Украину. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам вице-премьера, инициаторами требования стали друзья полуострова в ФРГ. Петиция набрала уже более 25 тысяч подписей, подчеркнул дипломат.

«Наши друзья из земли Баден-Вюртемберг инициировали общественную петицию с требованием к правительству Германии прекратить поставки вооружений на Украину. Мы благодарны им за честный, дружественный выбор в пользу денацификации Украины и скорейшего мирного разрешения ситуации», — сказал Мурадов.

Постпред призвал активно присоединяться к петиции «всех здравомыслящих жителей ФРГ».

Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия готова отправить на Украину любое доступное вооружение, для Берлина нет табу в отношении оружия и тяжелой техники, в которых нуждается Украина. Также министр заявила о готовности обсудить отправку современной тяжелой техники немецкого производства.

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