Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В Германии заявили о готовности отправить на Украину любое доступное вооружение

Глава МИД ФРГ Бербок заявила, что для Германии нет табу в отношении оружия для Украины

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Германия готова отправить на Украину любое доступное вооружение, для Берлина нет табу в отношении оружия и тяжелой техники, в которых нуждается Украина. Об этом заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок, сообщает Reuters.

Также министр заявила о готовности обсудить отправку современной тяжелой техники немецкого производства и уточнила, что сейчас правительство изучает вопрос их использования и технического обслуживания на Украине.

Ранее стало известно, что ФРГ вместо поставок вооружений Украине передаст современные танки странам Восточной Европы, готовым отправить Киеву военную технику и снаряжение советского производства. Также ФРГ предоставит Украине боеприпасы и обучит использовать самоходную скорострельную артиллерийскую систему PzH 2000, которую Нидерланды отправляют Украине. Отмечается, что обучение может проводиться в Польше или Германии.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дмитрий Сотак
Обсудить
Последние новости
Россия закрыла консульства стран Балтии в Петербурге
На поддержку авиаотрасли выделили 100 миллиардов рублей
Инфляция в Европе ускорилась
Электричка зажала дверями ногу пассажирке и протащила ее по перрону в Москве
Семья нашла в доме потайную комнату на случай конца света
Джонни Депп отказался возвращаться к съемкам «Пиратов Карибского моря»
Россиянам назвали достойную альтернативу летнему отдыху на море
Вероятность отставки Шольца оценили
Медведев ответил на заявление главы СНБО Украины об ударе по Крымскому мосту
Бывшего топ-менеджера «Новатэка», его жену и дочь нашли мертвыми в Испании
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.