В Германии заявили о готовности отправить на Украину любое доступное вооружение

Глава МИД ФРГ Бербок заявила, что для Германии нет табу в отношении оружия для Украины

Германия готова отправить на Украину любое доступное вооружение, для Берлина нет табу в отношении оружия и тяжелой техники, в которых нуждается Украина. Об этом заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок, сообщает Reuters.

Также министр заявила о готовности обсудить отправку современной тяжелой техники немецкого производства и уточнила, что сейчас правительство изучает вопрос их использования и технического обслуживания на Украине.

Ранее стало известно, что ФРГ вместо поставок вооружений Украине передаст современные танки странам Восточной Европы, готовым отправить Киеву военную технику и снаряжение советского производства. Также ФРГ предоставит Украине боеприпасы и обучит использовать самоходную скорострельную артиллерийскую систему PzH 2000, которую Нидерланды отправляют Украине. Отмечается, что обучение может проводиться в Польше или Германии.