На Украине рассказали о планах по эвакуации мирного населения из Мариуполя

Вице-премьер Украины Верещук заявила об эвакуации мирных жителей из Мариуполя 23 апреля

На Украине планируют провести эвакуацию мирного населения из Мариуполя 23 апреля. Об этом, как уточняет ТАСС, сообщила в соцсетях вице-премьер страны Ирина Верещук.

Политик заявила, что женщины, дети и пожилые люди, которые хотят покинуть город и переехать на подконтрольную украинским властям территорию, должны собраться у торгового центра «Порт-сити». Она добавила, что если все пойдет по плану, эвакуация жителей начнется в 12 часов дня.

Ранее Верещук рассказала о нежелающих сдаваться военных, заблокированных на территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе. «Бывают коридоры для сдачи в плен. Россияне открыли такой, но он нам не нужен. Наши военные не хотят сдаваться им в плен», — сказала Верещук.

22 апреля в Минобороны сообщили о том, что российские войска эвакуировали из Мариуполя более 144 тысяч жителей и 341 иностранного гражданина, а также 1844 плененных бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ). Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев отметил, что эти числа говорят о безосновательности обвинений стран Запада и Украины в адрес российских военных «в создании каких-то препятствий выходу мирных жителей и необеспечении условий для сдачи в плен украинских военнослужащих».