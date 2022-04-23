Украина не стала отменять комендантский час в пасхальную ночь

В офисе Зеленского не стали отменять комендантский час на Украине в пасхальную ночь

Комендантский час в пасхальную ночь, которую в этом году отмечают 24 апреля, будет действовать по всей территории Украины. Его не станут отменять ради безопасности граждан. Об этом заявил замглавы офиса президента страны Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко, передает РИА Новости.

В Донецкой, Запорожской, Луганской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областях перемещения граждан запрещены с 19:00 (время совпадает с московским) до 5:00 следующего дня. В остальных регионах комендантский час начнется с 23:00.

ООН предложила объявить четырехдневное пасхальное перемирие на Украине, чтобы эвакуировать население из особо опасных регионов страны. Украинская сторона ответила согласием, но в России к предложению отнеслись скептически.

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский предположил, что Киев использует остановку боевых действий для организации провокаций.