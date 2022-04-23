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Минобороны России назвало число дезертировавших военных нацгвардии Украины

Минобороны России сообщило, что более 860 военных нацгвардии Украины дезертировали в марте

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Минобороны (МО) России назвало число дезертировавших по состоянию на март военных Нацгвардии Украины (НГУ). В ведомстве заявили, что более 860 военнослужащих отказались выполнять приказы командования и дезертировали из частей. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале МО РФ.

В Минобороны сообщили, что имеющаяся в их распоряжении информация свидетельствует о большом количестве дезертировавших военнослужащих НГУ. «Только по состоянию на 29 марта 2022 года более 860 военнослужащих Нацгвардии Украины отказались выполнять преступные приказы своего командования и самовольно покинули свои воинские части», — уточнили в ведомстве.

Утверждается, что больше всего фактов дезертирства подтверждено в воинской части 3056 (16-й отдельный батальон, Херсон) - 152 человека. Помимо того, в Минобороны заявили, что 37 военнослужащих отказались выполнять приказы и покинули воинскую часть 3057, в состав которой входит отряд «Азов».

Ранее в Минобороны сообщили, что зафиксировали на Украине химическую атаку на российские войска с беспилотника. Начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов отметил, что атака произошла 21 апреля. Он также также обвинил США в участии в этой атаке.

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Олег Давыдов
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