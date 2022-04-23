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Байден вновь протянул руку пустоте для рукопожатия

Президент США Байден вновь протянул руку пустоте для рукопожатия после речи в Сиэтле
Джо Байден

Джо Байден . Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Джо Байден в ходе выступления в городе Сиэтл, штат Вашингтон, вновь протянул руку пустоте для рукопожатия. Об этом сообщает РИА Новости.

Американский лидер завершил командировку по США речью о предлагаемых реформах. Когда политик попрощался с публикой, он обернулся с протянутой для рукопожатия рукой. Однако сзади никого не было.

Байден сделал еще четверть оборота и вновь протянул руку пустоте. После этого глава Белого дома с улыбкой обернулся к публике и поблагодарил зрителей за внимание.

15 апреля Байден в ходе выступления в Гринсборо, Северная Каролина, растерялся и подал руку пустоте для рукопожатия. Закончив свое выступление фразой «Да благословит вас всех бог», американский лидер повернулся, чтобы что-то сказать пустоте рядом, и подал ей руку. Затем Байден принялся оглядывать сцену в растерянности и начал бесцельно бродить по переполненному залу.

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Марина Совина
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