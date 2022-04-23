Клинический психолог назвал возможную причину рукопожатий Байдена с пустотой

Психолог Плужников заявил о нейродегенеративном процессе в головном мозгу Байдена

Клинический психолог и кандидат психологических наук Илья Плужников в разговоре с RT назвал возможную причину, по которой президент США Джо Байден в конце нескольких своих выступлений пытался пожать руку пустоте. По его мнению, состояние здоровья американского лидера может быть гораздо хуже, чем люди способны оценить по его появлениям на публике.

«Речь, судя по всему, идет о нейродегенеративном процессе в головном мозгу. Точный диагноз поставить невозможно, там важна степень. Это может быть так называемое мягкое когнитивное снижение (MCI), это может быть и что-то более умеренное», — заявил специалист.

Он отметил, что окружение Байдена и препараты, которые он принимает, могут создавать видимость того, что его здоровье находится в рамках нормы, однако, если бы у него было больше публичных выступлений, есть большая вероятность того, что была бы видна куда более плачевная картина. По словам Плужникова, оговорки президента, его дезориентация в пространстве и проблемы с памятью могут указывать на проблемы с нейродегенеративным процессом.

Ранее 15 апреля президент США в ходе выступления в Гринсборо, Северная Каролина, растерялся и подал руку пустоте для рукопожатия. Он повернулся, чтобы что-то сказать пустоте рядом, и подал ей руку, после чего в растерянности покинул сцену. Позже он вновь пытался пожать руку уже после выступления в городе Сиэтл, штат Вашингтон.