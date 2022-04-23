Законопроект о запрете называть национальность преступника в СМИ отклонили

Правительство не поддержало проект о запрете называть национальность преступника в СМИ

Правительство России отклонило внесенный в Госдуму парламентом Чечни законопроект о запрете называть в СМИ сведения о национальной принадлежности и вероисповедании правонарушителей. Отрицательный отзыв кабмина на инициативу размещен в думской электронной базе.

Согласно документу, статья 51 закона о СМИ запрещает журналистам «распространение информации с целью опорочить гражданина или отдельные категории граждан исключительно по признакам пола, возраста, расовой или национальной принадлежности, языка, отношения к религии».

Кроме того, обратили внимание в правительстве, закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» запрещает распространение информации, направленной на пропаганду войны, разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды. Таким образом, говорится в отзыве, существующих правовых норм достаточно, чтобы обеспечить взвешенное и объективное распространение информации в СМИ, поэтому кабмин не поддерживает инициативу.

Ранее депутаты Госдумы заявили, что законопроект о запрете называть в СМИ данные о национальности и вероисповедании преступников, скорее всего, получит отрицательный отзыв правительства России, а комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи будет рекомендовать палате отклонить данную инициативу.

В ноябре 2021 года парламент Чечни внес в Государственную Думу законопроект о запрете указывать в СМИ национальность преступников. По мнению авторов инициативы, в масс-медиа и социальных сетях нередко публикуются провокационные материалы, которые могут сформировать негативное отношение к определенной этнической группе.