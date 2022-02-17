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Законопроект о запрете называть национальность преступника в СМИ отклонят

Депутаты сообщили, что проект о запрете называть в СМИ национальность преступника отклонят

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Законопроект о запрете называть в СМИ данные о национальности и вероисповедании преступников, скорее всего, получит отрицательный отзыв правительства России, а комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи будет рекомендовать палате отклонить данную инициативу. Об этом сообщили РИА Новости два депутата.

Так, первый парламентарий заявил, что документ получит отрицательный отзыв правительства. После этого комитет, обсудив законопроект, посоветует палате отклонить его. О таком исходе также рассказал второй депутат.

Исходя из сложившейся практики, законопроекты, получившие отрицательный отзыв кабмина и рекомендованные к отклонению профильным комитетом, не поддерживаются Госдумой.

В ноябре 2021 года парламент Чечни внес в Государственную Думу законопроект о запрете указывать в СМИ национальность преступников. По мнению авторов инициативы, в масс-медиа и социальных сетях нередко публикуются провокационные материалы, которые могут сформировать негативное отношение к определенной этнической группе.

Дискуссия на этот счет возникла после драки в Новой Москве с участием уроженцев Азербайджана, которые, как выяснилось впоследствии, получили российское гражданство.

Марина Совина
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