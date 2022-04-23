Польша запустила антироссийскую кампанию по всей Европе

Премьер Польши Моравецкий объявил об отправке антироссийских билбордов по всей Европе

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объявил о запуске антироссийской компании по всей Европе, в рамках которой в разные страны будут отправлены передвижные билборды с призывами «остановить Россию», передает РИА Новости.

По словам политика, акция под лозунгом Stop Russia Now будет поддерживаться в социальных сетях, а основной целью ее станут города Западной Европы. В первую очередь речь идет о Германии, Франции, Австрии и Италии.

В настоящее время Евросоюз обсуждает шестой пакет санкций против Москвы, в рамках которого могут быть введены ограничительные меры в отношении нефти и газа, то есть основных экспортных статей России. Крупнейшие страны ЕС выступают против немедленного запрета из-за последствий для своей экономики. Однако Польша и ее союзники полагают, что только таким образом можно добиться прекращения боевых действий.

Еще две недели назад президент Польши Анджей Дуда назвал диалог с Россией бессмысленным до тех пор, пока Москву не поставят в такие условия, что она вынуждена будет разговаривать.

По данным СМИ, об ограничении на импорт российской нефти может быть объявлено уже на следующей неделе. Кроме того, в рамках новых санкций от международной платежной системы SWIFT могут отключить большое число российских банков.

