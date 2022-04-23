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Захарова отреагировала на сведения о британских инструкторах SAS на Украине

Захарова заявила, что инструкторы из США и Канады «давно пасут неонацистких боевиков»

Фото: Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на сведения о том, что 20 британских инструкторов Особой воздушной службы (Special Air Service — SAS) обучают украинских солдат пользоваться оружием от НАТО в районе Львова. Своим мнением она поделилась в Telegram-канале.

Захарова процитировала новость о том, что экс-командующий войсками Польши Вальдемар Скшипчак обвинил премьера Великобритании Бориса Джонсона в разглашении планов НАТО, и сказала, что ничего «тайного в этом нет». «Польские, британские, американские, канадские и прочие "инструкторы" давно пасут неонацистких боевиков. И никакие это не инструкторы. Это спецслужбы стран НАТО», — добавила она, заверив, что таких инструкторов «не десятки, а сотни и тысячи».

Ранее представитель МИД назвала провокацией заявления Госдепа США о Мариуполе. По мнению Захаровой, американские власти намеренно разжигают конфликт на Украине.

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Елизавета Новикова
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