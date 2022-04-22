Захарова отреагировала на заявления Госдепа США о Мариуполе

Представитель МИД России Захарова назвала провокацией заявления Госдепа США о Мариуполе

Заявления Госдепартамента США о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) якобы продолжают удерживать Мариуполь, провокативны. Американские власти намеренно разжигают конфликт на Украине, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова. Цитату приводит РИА Новости.

На заявления американского ведомства ранее также отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал информацию Госдепа ложной. «Мы предлагаем всем ориентироваться на информацию, которая вчера была предоставлена по линии министерства обороны и которую докладывал министр обороны Шойгу на встрече с президентом Путиным», — заключил Песков.

21 апреля президент России Владимир Путин в разговоре с главой Минобороны Сергеем Шойгу приказал отменить штурм «Азовстали» в Мариуполе. По его словам, главная цель уже была достигнута, и бандеровцы заблокированы в промышленных зонах. Путин назвал штурм промзоны нецелесообразным и уточнил, что его отмена объясняется соображениями сохранения жизни российских военных.