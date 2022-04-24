Россия отремонтирует белорусские «Гиацинты»

Предприятие «Уралтрансмаш» отремонтирует белорусские пушки «Гиацинт-С»

Белорусские самоходные пушки 2С25 «Гиацинт-С» отремонтируют в России. Предприятие «Уралтрансмаш» концерна «Уралвагонзавод» заключило контракт на ремонт и модернизацию орудий с Министерством обороны Белоруссии. Об этом сообщается на сайте госкорпорации «Ростех».

«Проведение капитального ремонта 2С5 "Гиацинт-C" с модернизацией продлит срок службы и обеспечит техническое состояние, максимально приближенное к вновь изготовленным изделиям независимо от того, в каком состоянии изделия поступили в ремонт», — сообщил генеральный директор предприятия «Уралтрансмаш» Дмитрий Семизоров.

Самоходную пушку 2С25 «Гиацинт-С» приняли на вооружение в 1975 году. 2С25 предназначена для уничтожения средств ядерного нападения, органов управления, укреплений и техники противника. Пушка калибра 152 миллиметра позволяет поражать цели на расстоянии до 30 километров.

В феврале стало известно, что подразделения Западного военного округа (ЗВО) получили модернизированные самоходные гаубицы «Мста-СМ2».

В декабре 2021 года «Уралтрансмаш» завершил модернизацию самоходных гаубиц «Малка».