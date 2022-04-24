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Число найденных пассажиров пропавшего в Японии круизного судна выросло до девяти

NHK: на севере Японии в районе исчезновения круизного судна «KAZU 1» нашли девять человек

Фото: Pixabay

Число найденных пассажиров пропавшего в Японии после сигнала бедствия круизного судна «KAZU 1» («Кадзу-1») выросло до девяти. Об этом сообщил телеканал NHK.

До этого поступили сведения о том, что на севере страны у берегов острова Хоккайдо обнаружены семь человек, все они были без сознания.

Официальный представитель метрологической службы Японии предупредил, что температура воды в районе поиска составляет не более пяти градусов. Поисковая операция силами береговой охраны и экстренными службами продолжается.

Ранее стало известно, что троих пассажиров судна нашли в воде с борта полицейского самолета вблизи полуострова Сирэтоко, еще один человек оказался в скалистой местности на побережье. Всего на судне было 26 пассажиров в том числе двое детей, а также капитан и матрос.

23 апреля на севере Японии подало сигнал бедствия круизное судно «KAZU 1». Все члены экипажа и пассажиры надели спасательные жилеты. К месту инцидента были направлены патрульные суда и самолет. Причины произошедшего пока не называются.

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Марина Совина
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