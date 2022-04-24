Четырех человек нашли в районе исчезновения круизного судна у берегов Японии

NHK: на севере Японии в районе исчезновения круизного судна KAZU 1 найдены четыре человека

На севере Японии в районе исчезновения круизного судна KAZU 1 («Кадзу-1») были найдены четыре человека. Об этом сообщает телеканал NHK.

Пассажиров корабля, подавшего сигнал бедствия, обнаружили у берегов острова Хоккайдо. Сведений об их состоянии не приводится.

Троих из них нашли в воде с борта полицейского самолета вблизи полуострова Сирэтоко, еще один человек оказался в скалистой местности на побережье.

Всего на судне было 26 пассажиров в том числе двое детей, а также капитан и матрос.

23 апреля на севере Японии подало сигнал бедствия круизное судно KAZU 1. Все члены экипажа и пассажиры надели спасательные жилеты. К месту инцидента были направлены патрульные суда и самолет. Причины произошедшего пока не называются.

