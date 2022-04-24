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После антироссийских санкций в Европе подорожали бюстгальтеры

WSJ: В Европе наблюдается рост цен на бюстгальтеры после санкций против России

Фото: Pixabay

Из-за антироссийских санкций в Европе подорожали бюстгальтеры. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ).

По информации издания, значительный рост цен связан с увеличением стоимости энергоносителей. «Проблема обострилась после украинского конфликта: европейские страны, где производитель нижнего белья Journelle закупает материалы и шьет бюстгальтеры, уменьшают свою зависимость от российской нефти. Затраты на электроэнергию выросли в четыре раза», — отметил в беседе с изданием владелец компании по производству нижнего белья Journelle Гвидо Кампелло.

Также подорожала отделка изделий и стоимость окрашивания ткани — с января 2020 года в четыре раза. Косточки в бюстгальтерах с января 2022-го стали на 20 процентов дороже. По словам Кампелло, некоторые предприятия в Италии, занимающиеся окрашиванием белья, закрываются, потому что их затраты выше прибыли.

Ранее стало известно, что продажи автомобилей в Европе продолжили падать, потому что конфликт на территории Украины усугубил кризис логистических цепочек и подстегнул рекордную инфляцию, которая снизит спрос даже при смягчении дефицита.

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Марина Совина
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