Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
Урал
2:1
Завершен
Уфа
Россия - Премьер-Лига|26-й тур
Арсенал
3:1
Завершен
Манчестер Юнайтед
Англия - Премьер-лига|34-й тур
Локомотив М
2:1
Завершен
Нижний Новгород
Россия - Премьер-Лига|26-й тур
Манчестер Сити
5:1
Завершен
Уотфорд
Англия - Премьер-лига|34-й тур
Сочи
3:2
Завершен
Ахмат
Россия - Премьер-Лига|26-й тур
Спорт

Гимнастка из США одной фразой описала эмоции от отсутствия россиянок на турнирах

Гимнастка Грискенас описала отсутствие россиянок на турнирах фразой «тяжелый случай»

Фото: Reuters

Лидер сборной США по художественной гимнастике Эвита Грискенас рассказала, как проходила тренировочные сборы на территории России. Ее слова приводит «Матч ТВ».

21-летняя спортсменка заявила, что ей нравилось готовиться в Новогорске, однако в данный момент это не представляется возможным. Грискенас описала отсутствие российских и белорусских гимнасток в текущем сезоне на международных турнирах фразой «тяжелый случай».

28 февраля Международный олимпийский комитет выступил за недопуск российских и белорусских спортсменов к участию в международных стартах. После этого большинство спортивных федераций мира отказалось допустить россиян и белорусов до турниров.

Грискенас является четырехкратной чемпионкой Панамериканских игр. На ее счету также шесть побед на Панамериканском чемпионате.

Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
Зеленский назвал условие для выхода Киева из переговоров с Россией
В России сократилось число новых вакансий
Гимнастка из США одной фразой описала эмоции от отсутствия россиянок на турнирах
В США скончался политик-рекордсмен по длительности работы в Сенате Оррин Хэтч
Раскрыта опасность чрезмерного употребления яиц
Германия займет почти 50 миллиардов евро для решения экономических проблем
Президент Кипра заявил о «непредвиденном кризисе» из-за ситуации на Украине
В России средняя запрашиваемая сумма ипотеки упала до минимума
Число найденных пассажиров пропавшего в Японии круизного судна выросло до девяти
Китай займется нейтрализацией опасных для Земли астероидов
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.