Гимнастка из США одной фразой описала эмоции от отсутствия россиянок на турнирах

Гимнастка Грискенас описала отсутствие россиянок на турнирах фразой «тяжелый случай»

Лидер сборной США по художественной гимнастике Эвита Грискенас рассказала, как проходила тренировочные сборы на территории России. Ее слова приводит «Матч ТВ».

21-летняя спортсменка заявила, что ей нравилось готовиться в Новогорске, однако в данный момент это не представляется возможным. Грискенас описала отсутствие российских и белорусских гимнасток в текущем сезоне на международных турнирах фразой «тяжелый случай».

28 февраля Международный олимпийский комитет выступил за недопуск российских и белорусских спортсменов к участию в международных стартах. После этого большинство спортивных федераций мира отказалось допустить россиян и белорусов до турниров.

Грискенас является четырехкратной чемпионкой Панамериканских игр. На ее счету также шесть побед на Панамериканском чемпионате.