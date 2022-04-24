В Японии подтвердили смерть 10 пассажиров после крушения круизного судна

В Японии подтвердили смерть десяти человек, найденных в районе крушения судна Kazu 1

Спустя более чем сутки после пропажи на севере Японии круизного судна Kazu 1 («Кадзу-1») с 26 людьми на борту найдены 10 человек, все они мертвы. Об этом сообщает Kyodo.

Береговая охрана и экстренные службы нашли девять человек недалеко от мыса Сирэтоко. Еще один пропавший был обнаружен в акватории полицейским вертолетом.

Врачи подтвердили гибель всех найденных в районе крушения судна. Поисково-спасательная операция продолжается. Премьер-министр Японии Фумио Кисида в связи с инцидентом прервал свою поездку по юго-западным префектурам и вернулся в Токио.

Сообщалось, что троих пассажиров судна нашли в воде с борта полицейского самолета вблизи полуострова Сирэтоко, еще один человек оказался в скалистой местности на побережье. Всего на судне находилось 26 пассажиров в том числе двое детей, а также капитан и матрос.

23 апреля на севере Японии подало сигнал бедствия круизное судно Kazu 1. Все члены экипажа и пассажиры надели спасательные жилеты. К месту инцидента были направлены патрульные суда и самолет. Причины произошедшего не назывались.