Президент Кипра заявил о «непредвиденном кризисе» из-за ситуации на Украине
Последствия украинских событий неизбежно затронут Кипр, заявил президент страны Никос Анастасиадис во время пасхального послания жителям острова, пишет ТАСС.
«Мы сталкиваемся с новыми вызовами, имеющими экономические и социальные последствия во всем мире», — объяснил он. Анастасиадис добавил, что руководство Кипра «полно решимости» совместно с партнерами «способствовать смягчению этого нового непредвиденного кризиса».
«Я еще раз заявляю о нашей готовности вести решительную работу для достижения прочных мира и процветания для всех и каждого», — подчеркнул он.
Ранее министр финансов Республики Кипр Константинос Петридис рассказал, что ситуация вокруг Украины спровоцировала высокую инфляцию в странах Евросоюза, которую не видели уже несколько десятилетий. По его словам, инфляция является «невидимым вором», который поедает сбережения людей и их доходы.