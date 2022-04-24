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Президент Кипра заявил о «непредвиденном кризисе» из-за ситуации на Украине

Президент Кипра Анастасиадис заявил, что страну затронут последствия событий на Украине
Никос Анастасиадис

Никос Анастасиадис. Фото: Пресс-служба МИД России / РИА Новости

Последствия украинских событий неизбежно затронут Кипр, заявил президент страны Никос Анастасиадис во время пасхального послания жителям острова, пишет ТАСС.

«Мы сталкиваемся с новыми вызовами, имеющими экономические и социальные последствия во всем мире», — объяснил он. Анастасиадис добавил, что руководство Кипра «полно решимости» совместно с партнерами «способствовать смягчению этого нового непредвиденного кризиса».

«Я еще раз заявляю о нашей готовности вести решительную работу для достижения прочных мира и процветания для всех и каждого», — подчеркнул он.

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Ранее министр финансов Республики Кипр Константинос Петридис рассказал, что ситуация вокруг Украины спровоцировала высокую инфляцию в странах Евросоюза, которую не видели уже несколько десятилетий. По его словам, инфляция является «невидимым вором», который поедает сбережения людей и их доходы.

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Марина Совина
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