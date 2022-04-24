Президент Кипра заявил о «непредвиденном кризисе» из-за ситуации на Украине

Президент Кипра Анастасиадис заявил, что страну затронут последствия событий на Украине

Последствия украинских событий неизбежно затронут Кипр, заявил президент страны Никос Анастасиадис во время пасхального послания жителям острова, пишет ТАСС.

«Мы сталкиваемся с новыми вызовами, имеющими экономические и социальные последствия во всем мире», — объяснил он. Анастасиадис добавил, что руководство Кипра «полно решимости» совместно с партнерами «способствовать смягчению этого нового непредвиденного кризиса».

«Я еще раз заявляю о нашей готовности вести решительную работу для достижения прочных мира и процветания для всех и каждого», — подчеркнул он.

Ранее министр финансов Республики Кипр Константинос Петридис рассказал, что ситуация вокруг Украины спровоцировала высокую инфляцию в странах Евросоюза, которую не видели уже несколько десятилетий. По его словам, инфляция является «невидимым вором», который поедает сбережения людей и их доходы.