На Кипре рассказали о высокой инфляции в ЕС из-за ситуации вокруг Украины

Министр финансов Кипра Петридис: ситуация на Украине спровоцировала высокую инфляцию в ЕС

Министр финансов Республики Кипр Константинос Петридис в интервью телеканалу Sigma рассказал, что ситуация вокруг Украины спровоцировала высокую инфляцию в странах Евросоюза (ЕС), которую не видели уже несколько десятилетий, сообщает ТАСС.

«Нынешнее поколение еще не сталкивалось с инфляцией. Та инфляция, которую мы наблюдаем сейчас в Европейском союзе, — это явление, которое наблюдалось в Европе еще в 1970-е и 1980-е годы», — заявил он.

По его словам, инфляция является «невидимым вором», который поедает сбережения людей и их доходы. Он отметил, что спрогнозировать дальнейший уровень инфляции весьма трудно, поскольку он зависит от того, на сколько масштабным и долгим будет кризис на Украине. «Следующему поколению придется заплатить за наши ошибки», — заключил министр.

Ранее международный эксперт по геополитике, французский политический эксперт Ирина Шазот раскрыла способ, который могут использовать США для передачи Украине американских вооружений, включая вертолеты Ми-17. Она отметила, что при доставках техники грузовиками, направленными из разных стран ЕС, отследить ее передачу Киеву будет достаточно трудно.