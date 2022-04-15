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Раскрыт трудноотслеживаемый способ передачи Украине американских вооружений

Политолог Шазот заявила, что США могут поставлять технику Украине грузовиками из стран ЕС

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Международный эксперт по геополитике, французский политический эксперт Ирина Шазот в беседе с Ura.ru раскрыла способ, который могут использовать США для передачи Украине американских вооружений, включая вертолеты Ми-17. Она отметила, что при доставках техники грузовиками, направленными из разных стран ЕС, отследить ее передачу Киеву будет достаточно трудно.

«Вертолеты не находятся специально в США, они находятся, скорее всего, в доставке из разных европейских стран. Грузовиков достаточно много проходит через границу, много беженцев. Наиболее правильно спланированная операция, когда происходит несколько поставок из различных стран, тогда это довольно сложно отследить, нежели какая-то огромная поставка из США, которая, например, может быть как-то отслежена», — заявила политолог.

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По ее словам, подобные поставки выгодны европейским государствам, поскольку взамен на то, что отправляется Киеву, они получают от США более современную и хорошую технику. Эксперт отметила, что данная практика уже успешно применялась в ряде случаев.

Ранее глава комитета Совета Федерации по международным делам, экс-замглавы МИД России Григорий Карасин прокомментировал поставки вооружений Европейского союза (ЕС) на Украину. Он назвал их попытками эскалации трагедии — украинской и европейской.

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Марина Совина
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