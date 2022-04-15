В Совфеде оценили европейские поставки вооружений на Украину

Сенатор Карасин назвал поставки вооружений Евросоюза на Украину попытками эскалации

Глава комитета Совета Федерации по международным делам, экс-замглавы МИД России Григорий Карасин прокомментировал поставки вооружений Европейского союза (ЕС) на Украину. Об этом он высказался в беседе с «Известиями».

Представитель Совфеда оценил европейские поставки вооружений на Украину и назвал их попытками эскалации.

«Это можно назвать попытками эскалации трагедии — украинской и европейской. Это будет означать, что Евросоюз пытается чужими руками задушить Россию, ее экономику, ее будущее. Это намерение максимально обострить и без того острую ситуацию», — заявил сенатор.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель призвал страны Евросоюза срочно предоставить Украине оружие. Он сообщил, что это решение решение следует принять в течение нескольких дней, а не недель. Боррель также призвал Евросоюз сделать все необходимое, чтобы помочь Украине.

11 апреля Боррель заявил, что лидеры стран-членов Евросоюза видят решение конфликта на Украине только в военном пути. Поэтому они намерены продолжать поставки оружия и боеприпасов Киеву.