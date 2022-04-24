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Хаматовой предложили способ заработать деньги после отъезда из России

KP.RU предложила актрисе Хаматовой заработать на сдаче дорогой квартиры в Москве

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

После отъезда из России в Латвию актриса Чулпан Хаматова может решить проблему отсутствия заработка с помощью сдачи в аренду своей дорогой квартиры в Москве. Об этом пишет KP.RU.

Покинув страну, Хаматова обосновалась в 80 километрах от Риги, в экопоселении Аматциемс, рассчитанном на 300 коттеджей. Там она купила участок земли для себя и троих дочерей: 20-летней Арины (студентка музучилища), 19-летней Аси (студентка юрфака Академии внешней торговли) и 11-летней школьницы Ии.

Как сообщили в СМИ, актриса в одном из интервью пожаловалась, что ее сбережений хватит на три-четыре месяца и что пока она не нашла работу. Трудоустройство ей уже предложили: худрук Нового рижского театра 56-летний Алвис Херманис зачислил актрису в свою труппу. Однако зарплату она пока не получает.

В издании рассказали, что Хаматова владеет квартирой в элитной пятиэтажке рядом с Патриаршими прудами. Площадь жилья — 158 квадратных метров, рыночная стоимость на момент покупки — 130 миллионов рублей. Зарабатывать на аренде квартиры можно около 300 тысяч рублей в месяц, считает KP.RU.

В начале марта стало известно об отъезде Аллы Пугачевой и Максима Галкина в Израиль. По словам певицы, пара покинула страну, чтобы провести с детьми отпуск и поправить здоровье. Ранее появились слухи о том, что артистка подыскивает детям школу на территории государства, где сейчас находится.

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Николай Чигасов
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