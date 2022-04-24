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В РПЦ отреагировали на предложение ввести санкции против патриарха Кирилла

Легойда назвал предложение ввести санкции против патриарха Кирилла из-за Украины абсурдным

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда назвал абсурдным озвученное в Литве предложение ввести санкции против патриарха Московского и всея Руси Кирилла. О такой реакции Русской православной церкви (РПЦ) сообщает РИА Новости.

Собеседник агентства подчеркнул, что, по его мнению, крайне печально, что дипломатическое ведомство страны становится «на путь подобной риторики и подобных абсурдных предложений».

Ранее портал 15min.lt со ссылкой на главу МИД республики Габриелюса Ландсбергиса писал, что Литва направила властям Евросоюза предложение о включении в санкционные списки главы РПЦ из-за боевых действий на Украине.

В конце апреля запланированную встречу с патриархом Кириллом отменил папа Римский Франциск. Он сослался на международные обстоятельства, но выразил надежду, что переговоры удастся провести в будущем.

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Варвара Кошечкина
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