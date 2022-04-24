Литва предложила ЕС ввести санкции против патриарха Кирилла

Глава МИД Литвы Ландсбергис предложил ЕС включить патриарха Кирилла в санкционные списки

Литва направила властям Евросоюза предложение о включении в санкционные списки патриарха Московского и всея Руси Кирилла из-за боевых действий на Украине. О возможном введении таких мер сообщает портал 15min.lt со ссылкой на главу МИД республики Габриелюса Ландсбергиса.

По его словам, на таком решении настаивают многие литовские православные иерархи, желающие разорвать отношения с Московским патриархатом. При этом министр заметил, что в самом ЕС пока нет консенсуса насчет такого решения.

«Этот человек, на мой взгляд, занимается не пастырской заботой, а гублением душ, если попытаться найти какой-то духовный термин, соответствующий тому, что он делает в своих высказываниях», — сказал Ландсбергис.

Ранее стало известно, что запланированную встречу с патриархом Кириллом отменил папа Римский Франциск. Он сослался на международные обстоятельства, но выразил надежду, что переговоры удастся провести в будущем.