В Мали боевики напали на лагеря правительственных войск

Вооруженные боевики напали на три лагеря правительственных войск в Мали

Вооруженные боевики атаковали лагеря правительственных войск в центральном Мали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соцсети армии республики.

Нападению подверглись три лагеря в городах Севаре, Нионо и Бафо. В Севаре боевики устроили два взрыва, после чего начали стрельбу. При этом отмечается, что малийская армия дала отпор во всех трех случаях. О потерях обеих сторон пока ничего неизвестно.

Власти страны запросили у Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали направить силы быстрого реагирования в Севаре, чтобы обеспечить там дополнительную безопасность.

Ранее свои войска из Мали вывела Франция. Тогда это решение было мотивировано тем, что переходное правительство страны создавало многочисленные препятствия для действий французской миссии.

В сентябре 2021-го министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что власти Мали обратились к российской частной военной компании (ЧВК) для содействия в борьбе с террористами. При этом он отметил, что у у французских военных в африканской стране «ничего не получилось, и террористы там по-прежнему правят бал».