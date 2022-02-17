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Макрон поверил в отсутствие связей России с ЧВК «Вагнер»

Франция объявила о выводе войск из Мали и признала, что Россия не имеет отношения к ЧВК

Фото: Paul Lorgerie / Reuters

Франция вместе с союзниками по операции «Такуба» в африканском регионе Сахель решила вывести свои войска из Мали и передислоцировать их на территорию соседнего Нигера. Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон, цитату приводит Reuters.

Как отмечается в совместном заявлении Франции и ее партнеров по операции, на которое также ссылается агентство, войска выводят «из-за многочисленных препятствий со стороны малийских переходных властей». Международная коалиция считает, что политические, оперативные и юридические условия не подходят для эффективного продолжения нынешнего военного участия в борьбе против терроризма в Мали.

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Кроме того, сам Макрон в своем заявлении признал, что Париж поверил в отсутствие связей между официальными властями России и бойцами ЧВК «Вагнер», действующими в Африке. «Мали свободны в выборе касательно структурного военного сотрудничества. Но, когда я встречался с президентом [России Владимиром] Путиным на прошлой неделе, он лично официально заверил меня, что в данном случае речь не идет об отношениях между одним суверенным государством и другим», — отметил политик.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров также подчеркивал, что власти Мали обратились за помощью к ЧВК. По его словам, у французских военных в африканской стране «ничего не получилось, и террористы там по-прежнему правят бал». Лавров также уточнил, что власти Мали оценили свои собственные способности в борьбе с терроризмом как недостаточные и самостоятельно приняли решение обратиться к российской ЧВК.

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Елизавета Наумова
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