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В России утвердили новый состав ВАК

Премьер-министр России Мишустин утвердил новый состав Высшей аттестационной комиссии

Фото: Александр Астафьев / РИА Новости

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил новый состав Высшей аттестационной комиссии (ВАК) при Министерстве науки и высшего образования. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства.

Сроки работы прежнего состава комиссии заканчиваются в мае текущего года. Полномочия нового состава рассчитаны на четыре года. Председателем ВАК останется ректор Российского университета дружбы народов Владимир Филиппов.

«В новую комиссию, члены которой будут работать на год дольше своих предшественников, вошли 149 человек. Ее состав обновился на 58 процентов», — сообщает пресс-служба.

Ранее стало известно, что в российских вузах скорректируют число бюджетных мест. Они будут перераспределены с учетом наиболее востребованных на рынке специальностей.

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Алевтина Запольская
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