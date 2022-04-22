В российских вузах скорректируют количество бюджетных мест

Минобрнауки и Минтруду поручили скорректировать количество бюджетных мест в вузах России

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко поручил Минобрнауки и Минтруду скорректировать количество бюджетных мест в вузах страны. Об этом сообщает «Коммерсант».

Чернышенко также заявил, что в условиях импортозамещения на российском рынке необходимо актуализировать перечень более востребованных профессий и сопоставить его с направлениями и специальностями, которые сейчас доступны абитуриентам. «На основании этого срочно ждем предложения в правительство по подходам по изменению контрольных цифр приема»,— заявил вице-премьер.

Какими именно документами будут заниматься ведомства в первую очередь, пока не ясно. Издание предполагает, что изменения ожидают базовый для этой сферы документ — справочник востребованных на рынке труда, перспективных и новых профессий, который ведет Минтруд.

Ранее в Госдуме предложили новые меры по трудоустройству молодежи. Обсуждение вопроса состоялось на выездном заседании Комитета Госдумы по молодежной политике в университете «СТАНКИН». Сообщалось, что ключевой темой стала Долгосрочная программа занятости молодежи на период до 2030 года.