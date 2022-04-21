В Госдуме предложили новые меры по трудоустройству молодежи

Комитет Госдумы по молодежной политике предложил новые меры по трудоустройству молодежи

Обсуждение новых мер по трудоустройству молодежи состоялось на выездном заседании Комитета Госдумы по молодежной политике в университете «СТАНКИН». Ключевой темой обсуждения стала Долгосрочная программа занятости молодежи на период до 2030 года. Депутаты продолжат парламентский контроль по пунктам программы, отметил председатель Комитета по молодежной политике, отметил председатель Комитета по молодежной политике, руководитель платформы «Добро.РФ» Артем Метелев.

«Тему низкой вовлеченности работодателей в результаты обучения в качестве одной из главных проблем выбрали и участники стратегической сессии. Наша цель — понять, что можно сделать для повышения этой вовлеченности, а значит — для повышения конкурентоспособности выпускников вузов. На площадке Комитета мы обсуждали возможную инициативу по стимулированию работодателей инвестировать в инфраструктуру вузов, организовывать стажировки, практику, вкладываться в программы обучения студентов», — подчеркнул Артем Метелев.

Представители Комитета договорились о проведении согласительного совещания с Минтруда и Минобрнауки, на котором будут обсуждаться замечания и предложения по работе центров содействия трудоустройства выпускников. Также ведомствам рекомендовано доработать профильное постановление правительство о центрах карьеры.

«Сейчас обсуждение программ молодежной занятости актуально как никогда, так как в ближайшее время ожидается выход на рынок труда выпускников организаций среднего и высшего образования этого года. Нужно подхватить этих ребят и помочь им определиться с дальнейшим профессиональным карьерным треком. Это особенно важно сейчас, когда наша экономика находится под давлением санкций», — сказала заместитель министра труда и социальной защиты России Елена Мухтиярова. Также по просьбе замминистра Комитет обратится в субъекты с рекомендацией в части региональных планов реализации долгосрочной программы занятости.

«Минтрудом подготовлен типовой план мероприятий по реализации программы молодежной занятости для субъектов Российской Федерации. Из того анализа, который нам предоставляют субъекты мы видим, что далеко не все субъекты приняли соответствующие программы, хотя мы понимаем, что Долгосрочная программа содействия молодежной занятости в обязательном порядке дезагрегирована до уровня субъектов. По факту все мероприятия проводятся, конечно, региональными властями. Хотели бы попросить в рамках решения Комитета рекомендовать субъектам как можно быстрее эти программы принять и соответствующую информацию направить как в Министерство труда, так и в Комитет. Реализация программы невозможна без объединения усилий», — отметила Елена Мухтиярова.

Заместитель Министра науки и высшего образования России Григорий Гуров отметил в своем выступлении несколько ключевых мер по поддержке РСО и переобучении на рабочие специальности.

«В 2021 прошла пилотная реализация проекта по обучению рабочим профессиям в 18 субъектах Российской Федерации. Было обучено 3703 участника студенческих отрядов по 37 рабочим профессиям. В этом году мы планируем расширение программы. Обучение пройдут уже около 17 тысяч молодых людей из 70 регионов страны. Также мы расширяем и перечень направлений подготовки. Программы обучения будут проходить по профессиям, наиболее востребованным в настоящее время, в том числе в летний период. Программы включают практическую составляющую, которая позволяет молодым специалистам получить необходимый опыт для становления в качестве профессионалов», — подчеркнул замминистра.

Практическую составляющую процесса обучения предлагается расширить, Комитет проработает законодательную инициативу о возможности прохождения практики в НКО, а также рассмотрит возможность внедрения практики проектного обучения в ВУЗах. «Проектное обучение — это один из инструментов, который мог бы еще на этапе образовательного процесса дать прикладные компетенции и повысить интерес со стороны работодателей», — сказал Артем Метелев.

В ходе заседания также обсудили возможность подработки для молодежи во время учебы: участники договорились о проведении исследования барьеров и проблем с переходом на индивидуальный план обучения, которое проведет Минобрнауки. На заседании депутаты Комитета по молодежной политике было предложено ввести квоты на трудоустройство выпускников педагогических и медицинских направлений. Работу выпускникам ВУЗов будут предлагать в трудодефицитных регионах. Рекомендации по разработке соответствующей программы распределения кадров направлены в Минтруд, Минобрнауки, Минпросвещения и Минздрав.

В поддержку трудовой миграции молодых специалистов выступила и Руководитель Экспертного центра карьеры и реализации профессиональных возможностей молодежи Дарья Козырева: «Задача центра карьеры — грамотно распределить выпускников по всей стране так, чтобы удовлетворить потребности рынка и запросы студента. Условно, чтобы каждый студент-юрист, если он хочет работать по профессии, и он окончил профильный ВУЗ, нашел себе работу. Пусть не в Екатеринбурге, пусть, например, в Калининграде или Москве, Томске или Новосибирске».

Руководитель экспертного центра также рассказала о мерах содействия трудоустройства молодых специалистов: «Сегодня в поддержку трудоустройства молодых специалистов выступают Центры карьеры в каждом университете. Они являются связующим звеном между работодателем и выпускником. Перед нами стоит задача трансформировать Центры карьеры. Сейчас они работают в режиме турбулентности, и мы хотим помочь им адаптироваться к новым условиям. На сегодняшний день создан Экспертный центр карьеры, в работу которого входит три направления: проектное, информационное и аналитическое. Также для них мы подготовили акселерационную программу, направленную на продолжительное обучение и развитие необходимых компетенций»

Ректор МГТУ «СТАНКИН» Владимир Серебренный подчеркнул важность темы молодёжной занятости и рассказал о проводимой в университете работе: «Сейчас идет активное выстраивание структурированной системы становления и развития профессионального трудового и предпринимательского потенциала российской молодежи на рынке труда, а также нормативное урегулирование этой стратегии на федеральном уровне. Проведение заседания Комитета Государственной Думы по молодежной политике в "СТАНКИНе" — знаковое событие в жизни университета. Благодаря правительству России и, в частности, Минобрнауки России, в апреле на нашей площадке запущена работа Экспертного центра карьеры и реализации профессиональных возможностей молодежи и студенческих проектных команд, объединяющего в своей деятельности лучшие отечественные и зарубежные практики».

