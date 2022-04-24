Бывшая жена Моргенштерна отреагировала на его признания в изменах

Бывшая жена Моргенштерна Дилара Зинатуллина подтвердила крах брака из-за измен

Бывшая жена рэпера Моргенштерна Дилара Зинатуллина подтвердила поклонникам, что крах их брака наступил из-за частых измен супруга. Об этом пишет портал Starhit.

По словам девушки, отношения дали трещину сразу после свадьбы. При этом она подчеркнула, что решилась на такой шаг сознательно, но сумела сохранить хорошие отношения с партнером.

22 апреля Моргенштерн выпустил видеоролик, где подробно рассказал о причинах расставания с возлюбленной. Он признался, что не видит проблем в связях на стороне, если они не приводят к отношениям и романтике. Зинатуллина заявила, что не смогла просмотреть запись до конца.

«У меня тут пришел кое-кто и говорит, что мне нужно досмотреть. Хотя нет. Не хочу это досматривать», — отреагировала она.

Ранее юрист Андрей Князев рассказал о разделе имущества Моргенштерна и Дилары после развода. По словам эксперта, состояние исполнителя оценивается в 1,5 миллиона долларов, однако если эта сумма была накоплена артистом до брака, то его бывшая жена не может претендовать на ее половину. «То же самое касается другого имущества, в том числе ресторана, открытого до свадьбы. Если это вне брака, то это все его. А если за семь месяцев брака он заработал, предположим, 100 тысяч долларов, Дилара может претендовать на 50 тысяч», — заявил адвокат.