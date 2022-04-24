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ОБСЕ рассказала об усилиях по освобождению задержанных в Донбассе сотрудников

Reuters: ОБСЕ использует все каналы для освобождения задержанных в Донбассе сотрудников

Фото: Ulf Mauder/ Globallookpress.com

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) рассказала об усилиях, предпринимаемых для освобождения сотрудников Специальной мониторинговой миссии (СММ), задержанных в Донбассе по подозрению в шпионаже. Об этом сообщает Reuters.

В организации выразили крайнюю обеспокоенность тем, что работники миссии были лишены свободы в Донецке и Луганске. «ОБСЕ использует все доступные каналы для содействия освобождению своего персонала», — цитирует заявление агентство.

Ранее сообщалось, что в апреле Министерством государственной безопасности Луганской народной республики (МГБ ЛНР) были задержаны двое представителей СММ ОБСЕ. Обоим сотрудникам мониторинговой миссии были предъявлены подозрения в госизмене.

22 апреля задержанный сотрудники миссии Михаил Петров признался в передаче иностранным спецслужбам закрытых сведений военного характера.

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Марина Совина
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