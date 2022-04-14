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В ЛНР задержали еще одного сотрудника миссии ОБСЕ по подозрению в госизмене

МГБ ЛНР сообщило о задержании второго сотрудника СММ ОБСЕ по подозрению в госизмене

Фото: Ulf Mauder/ Globallookpress.com

Министерство государственной безопасности Луганской народной республики (МГБ ЛНР) сообщило о задержании еще одного сотрудника Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что второму подозреваемому вменяется статья 335 Уголовного Кодекса ЛНР («государственная измена»), он дает признательные показания.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что сотрудник миссии в ущерб безопасности Луганской Народной Республики систематически передавал сведения представителям иностранных спецслужб, действующим с легальной позиции ОБСЕ», — указали в министерстве.

О задержании первого сотрудника луганской команды Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ по подозрению в государственной измене стало известно 11 апреля. Подробности и имя фигуранта не сообщалось.

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Марина Совина
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