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Задержанный в ЛНР сотрудник ОБСЕ признался в работе на иностранные спецслужбы

Задержанный в ЛНР сотрудник мониторинговой миссии ОБСЕ Петров признался в шпионаже

Фото: Эрик Романенко / ТАСС

Против сотрудника Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ), который ранее был задержан в Луганской народной республике (ЛНР), было возбуждено уголовное дело о госизмене. Об этом сообщает пресс-служба Министерства государственной безопасности (МГБ) ЛНР.

Отмечается что задержанный сотрудник СММ ОБСЕ, Михаил Юрьевич Петров, признался в передаче иностранным спецслужбам закрытых сведений военного характера.

В МГБ ЛНР также заявили, что в ходе оперативно-следственных мероприятий удалось установить причастность военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) к покушению, которое в апреле 2017 года было совершено в отношении гражданина России, являвшегося сотрудником ОБСЕ.

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Ранее сообщалось, что в апреле МГБ ЛНР были задержаны двое представителей СММ ОБСЕ. Обоим сотрудникам мониторинговой миссии были предъявлены подозрения в госизмене.

23 апреля 2017 года автомобиль СММ ОБСЕ подорвался на противотанковой мине в районе села Пришиб Славяносербского района ЛНР. В результате случившегося погиб один сотрудник миссии — гражданин США. Еще двое представителей ОБСЕ, граждане Чехии и Германии, были ранены. Их российский коллега, также находившийся в машине, не пострадал. В подрыве автомобиля власти ЛНР обвинили украинских диверсантов.

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Алевтина Запольская
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