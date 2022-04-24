«Рубин» прервал серию из пяти матчей без побед в РПЛ

«Рубин» обыграл «Арсенал» и прервал серию из пяти матчей без побед в РПЛ

Казанский «Рубин» обыграл тульский «Арсенал» с минимальным счетом в 26-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Казани. Победу хозяевам принес точный удар российского хавбека Александра Ломовицкого. Таким образом, «Рубин» прервал серию из пяти матчей без побед.

В минувшем туре «Рубин» сыграл вничью с московским «Спартаком» (1:1). До этого команда Леонида Слуцкого потерпела четыре поражения подряд.

«Рубин» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ. «Арсенал» после 26 туров расположился на последнем, 16-м месте.