Минобороны опубликовало новый список потерь и дезертиров Украины

Минобороны сообщило, что среди Национальной гвардии Украины есть 27 погибших и 96 раненых

Министерство обороны России подготовило новый список потерь и дезертиров среди Национальной гвардии Украины. Об этом в воскресенье, 24 апреля, сообщает РИА Новости.

Согласно данным ведомства, среди четырех войсковых частей Национальной гвардии Украины есть 27 погибших и 96 раненых. Помимо этого, есть сведения о 107 дезертирах, 16 пленных и еще семи пропавших без вести.

22 апреля министерством был представлен список с данными о бойцах Национальной гвардии Украины (НГУ), погибших в ходе спецоперации. В Минобороны тогда отметили, что эти сведения говорят о большом количестве военных, которые дезертировали, были ранены или пропали без вести.

О том, что Минобороны впервые публикует список с персональными данными погибших во время специальной операции бойцов ВСУ, стало известно 18 апреля. В нем содержатся даты рождения, военные специальности и должности, номера воинских частей, а также обстоятельства гибели.

24 февраля было объявлено о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.