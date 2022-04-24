Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Минобороны опубликовало новый список потерь и дезертиров Украины

Минобороны сообщило, что среди Национальной гвардии Украины есть 27 погибших и 96 раненых

Фото: Shutterstock

Министерство обороны России подготовило новый список потерь и дезертиров среди Национальной гвардии Украины. Об этом в воскресенье, 24 апреля, сообщает РИА Новости.

Согласно данным ведомства, среди четырех войсковых частей Национальной гвардии Украины есть 27 погибших и 96 раненых. Помимо этого, есть сведения о 107 дезертирах, 16 пленных и еще семи пропавших без вести.

22 апреля министерством был представлен список с данными о бойцах Национальной гвардии Украины (НГУ), погибших в ходе спецоперации. В Минобороны тогда отметили, что эти сведения говорят о большом количестве военных, которые дезертировали, были ранены или пропали без вести.

О том, что Минобороны впервые публикует список с персональными данными погибших во время специальной операции бойцов ВСУ, стало известно 18 апреля. В нем содержатся даты рождения, военные специальности и должности, номера воинских частей, а также обстоятельства гибели.

24 февраля было объявлено о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Российский посол в США заявил о блокировке работы посольства Вашингтоном
Литва предложила ЕС ввести санкции против патриарха Кирилла
В Британии упрекнули правительство за годы отказов поставлять оружие Киеву
Российского хоккеиста убили в центре Москвы
Минобороны опубликовало новый список потерь и дезертиров Украины
Россиянка побывала в Калмыкии и описала тур словами «как будто в другой стране»
Касаткина прокомментировала отстранение россиян от участия в Уимблдоне
Лукашенко рассказал о пытающихся купить в Белоруссии гречку и соль прибалтах
Моргенштерн раскрыл причину алкоголизма
Россиянам напомнили правила поведения в лесу на майские праздники
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.