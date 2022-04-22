Минобороны опубликовало новый список погибших бойцов Нацгвардии Украины

Минобороны выложило новый список бойцов Нацгвардии Украины, погибших в ходе спецоперации

Минобороны России опубликовало новый список с данными о бойцах Национальной гвардии Украины (НГУ), погибших в ходе спецоперации. Об этом ведомство сообщило в Telegram-канале.

В министерстве пояснили, что выложенные данные получены из реальных украинских документов. В них говорится о значительных потерях среди военнослужащих Третьей оперативной бригады НГУ войсковой части 3017 по состоянию на 29 марта.

В представленных сведениях есть информация о раненных и погибших украинских военнослужащих. Также раскрыты обстоятельства их гибели и места захоронения.

В Минобороны отметили, что эти документы говорят о большом количестве военных, которые дезертировали, были ранены или пропали без вести.

Первый список с информацией о бойцах Вооруженных сил Украины (ВСУ), погибших в ходе спецоперации, ведомство опубликовало 18 апреля. В нем содержались обстоятельства гибели украинских военных, а также даты их рождения, специальности и должности.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил президенту Владимиру Путину, что во время освобождения Мариуполя российские военные убили более 4000 бойцов ВСУ. По его словам, 1478 человек сдались в плен.

