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Шойгу назвал данные по потерям украинской армии в Мариуполе

Шойгу доложил Путину, что в Мариуполе из более 8100 бойцов ВСУ более 4000 убиты

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

В Мариуполе были убиты более четырех тысяч военных Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом глава Минобороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину, сообщается на сайте Кремля.

Министр утверждает, что в Мариуполе численность бойцов ВСУ, националистических формирований и иностранных наемников составляла более 8100 человек.

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«В ходе освобождения города более четырех тысяч уничтожены, 1478 сдались в плен, оставшаяся группировка — более двух тысяч — блокирована в промзоне завода "Азовсталь"», — доложил Шойгу.

Глава Минобороны в ходе разговора с Путиным в Кремле сообщил, что Мариуполь освобожден. Верховный главнокомандующий назвал это успехом и попросил представить участвовавших в освобождении города российских военных к государственным наградам.

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Анастасия Шейкина
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