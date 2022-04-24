Оценено создание каменной бумаги в России

Эксперт рынка ретейла Туряница считает, что каменная бумага может быть хорошим конкурентом

Каменная бумага может стать хорошим конкурентным продуктом на рынке, если будут соблюдены все условия из предложения. Так оценил новость о производстве каменной бумаги в России директор по развитию компании AZ, эксперт рынка ретейла Андрей Туряница в беседе с «Лентой.ру».

24 апреля стало известно, что в России хотят производить каменную туалетную, офисную и книжную бумагу. Подобные технологии уже используются в Японии.

Преимущество каменной бумаги

«С учетом, что цена на бумагу из целлюлозы поднялась и тенденция будет сохраняться, спрос на каменную бумагу будет устойчивым. Но ее цена должна быть не выше текущей на целлюлозу, а в идеале дешевле, достаточно максимум 5-7 процентов», — считает Туряница.

Директор по развитию компании AZ убежден, что новый продукт будет иметь успех на рынке.

«Если все, что написано в статье — экологичность, биоразлагаемость, идентичность — будет реализовано, то это хороший конкурентный продукт. Однако оценить бумагу сейчас сложно. Важно ее увидеть, потрогать, пропустить через принтеры и начать с ней работать», — сообщил специалист.

Андрей Туряница считает, что целлюлозную бумагу необходимо оставить только в самых крайних случаях, а остальное производство по возможности переводить на альтернативу. Такое решение может положительно сказаться на экологии страны.

«Любое применение, где необходимо кратковременное использование, нужно переводить на альтернативу целлюлозе. За последней оставить только самое важное применение, где необходима сохранность, долговечность и четкость нанесения», —поделился своим мнением Туряница.

Любая технология, которая уменьшит вырубку лесов, должна быть поддержана бизнесом Андрей Туряница Директор по развитию компании AZ

Из чего каменная бумага?

Предполагается, что каменная бумага будет производиться из известняка и нетоксичного полимера. Авторы инициативы объясняют, что из известняка можно создавать как плотную упаковочную бумагу, так и офисную, книжную и туалетную. Андрей Туряница считает, что второй компонент может повлиять на увеличение цены бумаги.

«Предположу, чтобы известняк переработать, его придется перерабатывать в пыль — это достаточно вредное, пыльное производство. Также второй компонент, который предлагают, полимер, будет влиять на себестоимость из-за тенденций к росту», — сообщил специалист.

В конце марта в России резко выросла цена на офисную бумагу. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России объявила о начале проверки обоснованности роста цен на бумагу. Причиной для проверки стало большое количество жалоб со стороны россиян.