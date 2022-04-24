Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Путин поучаствует в заседании Совета законодателей

Песков заявил об участии Путина в заседании Совета законодателей в Петербурге 27 апреля

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Российский президент Владимир Путин поучаствует в новом заседании Совета законодателей. Мероприятие состоится в Санкт-Петербурге. Об этом в воскресенье, 24 апреля, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Уточняется, что заседание пройдет 27 апреля. В мероприятии председательствовать будут спикеры Совета Федерации и Государственной Думы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин.

Участники поговорят о вопросах реализации антисанкционных мер в регионах страны. Помимо этого, там будут подниматься проблемы касательно обеспечения финансовой стабильности в России.

24 февраля было объявлено о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР. В ответ западные страны объявили о новых антироссийских санкциях. Удар был нанесен прежде всего по финансовому сектору страны, также ограничения введены против поставок энергоносителей.

Меры, принятые западными странами, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев назвал «экономической войной». Володин также пообещал, что страна выполнит все социальные обязательства перед россиянами и сохранит меры поддержки. Он заверил, что эти вопросы находятся на контроле президента. Помимо этого, ЦБ работает над стабилизацией положения на валютном рынке.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Эрдоган заявил Зеленскому о готовности стать гарантом безопасности Украины
Заявление Мадуро о подготовке нападения на Венесуэлу оценили
Британия собралась поставить Украине тяжелое вооружение
Доктор Мясников назвал признаки нехватки железа в организме
Путин поучаствует в заседании Совета законодателей
Стали известны подробности убийства 23-летнего хоккеиста в центре Москвы
В Боснии и Герцеговине призвали наказать уехавших воевать за ВСУ граждан
Папа Римский предложил патриарху Кириллу стать истинным миротворцем
В Мали боевики напали на лагеря правительственных войск
Глава WTA намекнул на санкции в ответ на отстранение россиян от Уимблдона
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.