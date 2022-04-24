Путин поучаствует в заседании Совета законодателей

Песков заявил об участии Путина в заседании Совета законодателей в Петербурге 27 апреля

Российский президент Владимир Путин поучаствует в новом заседании Совета законодателей. Мероприятие состоится в Санкт-Петербурге. Об этом в воскресенье, 24 апреля, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Уточняется, что заседание пройдет 27 апреля. В мероприятии председательствовать будут спикеры Совета Федерации и Государственной Думы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин.

Участники поговорят о вопросах реализации антисанкционных мер в регионах страны. Помимо этого, там будут подниматься проблемы касательно обеспечения финансовой стабильности в России.

24 февраля было объявлено о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР. В ответ западные страны объявили о новых антироссийских санкциях. Удар был нанесен прежде всего по финансовому сектору страны, также ограничения введены против поставок энергоносителей.

Меры, принятые западными странами, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев назвал «экономической войной». Володин также пообещал, что страна выполнит все социальные обязательства перед россиянами и сохранит меры поддержки. Он заверил, что эти вопросы находятся на контроле президента. Помимо этого, ЦБ работает над стабилизацией положения на валютном рынке.