Марин Ле Пен призвали объединиться после поражения на выборах

Проигравший в первом туре выборов президента Франции Земмур призвал Ле Пен объединиться

Основатель партии «Отвоевание» Эрик Земмур, проигравший в первом туре президентских выборов во Франции, призвал Марин Ле Пен, выдвинутую партией «Национальное объединение», объединиться после ее поражения во втором туре. Его слова передает РИА Новости.

Политик заявил, что разочарован результатами выборов, так как после переизбрания действующего главы государства Эммануэля Макрона проиграли «те, кому дорога Франция».« Его "дуэль" с Марин Ле Пен была представлена как реванш после 2017 года, но анонсированный реванш не состоялся», — констатировал он.

При этом Земмур выразил уверенность, что «еще не время терять надежду», и заявил, что его партия продолжит бороться за свои идеи «в каждом городе и в каждой деревне Франции, в интернете и в СМИ». «Не может быть победы без объединения всех правых», — сказал он, призвав партию «Национальное объединение» объединиться на парламентских выборах. «Это просто необходимо, это наш долг», — заключил Земмур.

Марин Ле Пен признала поражение во втором туре выборов президента Франции, который прошел 24 апреля. При этом она объявила, что уже начинает готовиться к выборам в парламент, которые запланированы на лето. Политик добавила, что готова к сотрудничеству со всеми, кто выступил против Макрона во втором туре.

По данным Министерства внутренних дел Франции после подсчета 60 процентов голосов, Эммануэль Макрон набирает 53,12 процента. За Марин Ле Пен проголосовали 46,88 процента избирателей.