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Российских пловцов лишат золотых медалей чемпионата мира

Золото российских пловцов с ЧМ-2016 передадут США из-за пойманного на допинге Лобузова

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Российских пловцов лишат золотых медалей чемпионата мира 2016 года из-за дисквалификации пойманного на допинге Артема Лобузова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Международную федерацию плавания (FINA).

Сборная России завоевала золото в мужской эстафете 4 по 200 метров свободным стилем. В составе команды также выступали Михаил Довгалюк, Михаил Вековищев и Александр Красных. «Все члены команды дисквалифицированы. Им предложено вернуть свои медали. FINA перераспределит награды», — пояснили в международной федерации.

Таким образом, золото российской сборной передадут команде из США, занявшей второе место. Серебро достанется японцам, а бронза — австралийцам.

29 марта стало известно, что FINA на четыре года дисквалифицировала трех российских спортсменов за нарушение антидопинговых правил. Помимо Лобузова, были отстранены Александра Соколова и Артем Подьяков. Дата начала дисквалификации — 25 августа 2021 года.

Дарья Коршунова
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