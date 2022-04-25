В ДНР сообщили о больших потерях среди украинских военных

Командир батальона ДНР Авидзба заявил о невозможности ВСУ восполнить потери в живой силе

Украинские военные несут большие потери в живой силе, которые у них нет возможности восполнить. Об этом сообщил командир добровольческого батальона «Пятнашка» в Донецкой народной республике (ДНР) Ахра Авидзба, передает РИА Новости.

По его словам, текущие потери живой силы в украинской армии пополняются за счет резервистов, которые когда-то служили в Вооруженных силах Украины (ВСУ). «Это просто, как сказать, овцы на съедение волкам, потому что они не сопротивляются, они пачками гибнут, пачками попадают в места заключения, поэтому тут толку от них нет», — отметил Авидзба.

Командир «Пятнашки» также добавил, что те бригады ВСУ, которые в начале боевых действий были на передовой, в настоящий момент ротировались.

«[Их] сняли, потому что у них огромные потери, моральный дух упадший, и они их отправили, чтобы как-то их пополнить из других резервов, еще что-то. Но это все равно вернется уже не то боеспособное подразделение, которые было, и говорить, что у них там нет потерь или еще что-то, это крайне глупо», — пояснил он.

Ранее Авидзба заявил о нехватке боеприпасов у ВСУ. Он рассказал, что украинские военные начали экономить снаряды, а их попытки подавлять позиции артиллерией не заканчиваются особым успехом.