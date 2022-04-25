Очередной отечественный смартфон не заинтересовал россиян

«Ъ»: продажи российского смартфона AYYA не превысили 400 единиц за первый квартал

Российский смартфон AYYA не заинтересовал пользователей на массовом рынке. Даже уход иностранных брендов, связанный с действиями российских военных на Украине, не привел к росту продаж отечественного устройства — в первом квартале удалось реализовать не более 400 единиц. Об этом со ссылкой на оценку «Связного» пишет «Коммерсантъ».

Смартфон также представлен в «М.Видео-Эльдорадо» и Ozon, которые отказались предоставлять информацию о продаже моделей, но данные «Связного» подтвердил их партнер. Вместе с тем в Ozon указали, что чаще всего AYYA T1 покупают клиенты из Москвы, Татарстана, Санкт-Петербурга и Свердловской области.

Устройство вышло на российский рынок в октябре 2021 года. Разработчики позиционировали его как смартфон для конфиденциального общения, который исключает сбор личных данных. Запуск состоялся на операционной системе Android 11, но в дальнейшем предполагается использовать отечественную ОС «Аврора» и расширять долю отечественной компонентной базы.

В «М.Видео-Эльдорадо» объяснили, что устройство получилось нишевым, ориентированным на определенную аудиторию, которую заботит сохранность персональных данных, или на корпоративный сектор.

В целом продажи смартфонов в «Связном» в марте упали на 23 процента в единицах и на 22 процента в денежном выражении по сравнению с прошлым годом. В абсолютных числах это 6,6 миллиона устройств на 178,5 миллиарда рублей.

AYYA стала не первой отечественной разработкой, которую пытаются вывести на российский рынок. В 2013 года Yota Devices выпустила YotaPhone, но в дальнейшем смартфон продали Китаю, и проект был закрыт в 2017 году. «Яндекс.Телефон» продержался на рынке с 2018 года по ноябрь 2019-го. Проект «Тайгафон», который пыталась продвигать компания Infowatch Натальи Касперской, был закрыт в 2019 году после пяти лет работы с убытков в 40 миллионов рублей.

Источник издания на рынке заметил, что попытки продать AYYA T1 массовому пользователю сразу же выглядели рискованными. Безопасность и конфиденциальность не могут заменить доступ к популярным экосистемам и приложениям, а с ними проблемы даже на Android. Также он ожидает трудностей с локализацией — без процессоров и печатных плат, которые производятся не в России, перевод на новую ОС невозможен даже на уровне тестирования.

